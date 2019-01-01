Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Я

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Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).
7000 ₽/курс
290 ₽/ак.час
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Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

High school

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Если изучать английский, то в High school!
6000 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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