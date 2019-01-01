Языковая школа «Я» основана в 1992 году и уже более четверти века обучает новосибирцев английскому языку. Школа сотрудничает с зарубежными университетами, специализируется на обучении английскому языку и подготовке к сдаче международных экзаменов в группе (до 9 человек) или индивидуально. Языковая школа «Я» - авторизованный центр по приёму кембриджских экзаменов (Cambridge Assessment English).
7000 ₽/курс
290 ₽/ак.час
Если изучать английский, то в High school!
6000 ₽/курс
650 ₽/ак.час
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Гагаринская в Новосибирске
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Заельцовская в Новосибирске
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Красный проспект в Новосибирске
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Гарина-Михайловского в Новосибирске
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Ленина в Новосибирске