«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.