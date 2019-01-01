ALIBRA SCHOOL – одна из крупнейших сетей школ по изучению английского языка, которая существует уже 19 лет. Филиалы школы работают в 6 городах России, а общее количество выпускников уже превысило 90000 человек. Наши программы постоянно совершенствуются, появляются новые курсы и форматы обучения, а качество предоставляемых услуг только растет.
8000 ₽/курс
273 ₽/ак.час
Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю. У нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю
6700 ₽/курс
270 ₽/ак.час
«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.
3000 ₽/курс
250 ₽/ак.час
Курсы английского языка в Казани от Star School. Обучение английскому языку в Казани для начинающих
5800 ₽/курс
250 ₽/ак.час
Покорите английский в удобном формате по новой методике EASY English!
5990 ₽/курс
300 ₽/ак.час