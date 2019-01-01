Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

TERRA School

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TERRA School проводит корпоративное обучение иностранным языкам: английскому, европейским и восточным языкам, а также русскому как иностранному. Мы предлагаем широкий выбор программ, которые позволяют достичь хороших результатов в короткие сроки.
6700 ₽/курс
490 ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Центре дополнительного образования А+

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Выучить английский язык сегодня под силу каждому, стоит только захотеть. Но базовых знаний недостаточно для работы и повышения квалификации. Подтверждением необходимого уровня знаний английского языка являются международные сертификаты. Для их получения требуется успешно сдать комплексные международные экзамены по английскому языку.
4600 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Какой бы ни была ваша конечная цель: переезд в англоязычную страну с дальнейшим трудоустройством, поступление в вуз, преподавание – сдать международный экзамен по английскому языку будет необходимо. 

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Задайте требуемые параметры и фильтр предложит подходящие варианты: 

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  • по адресу;
  • по стоимости.

Успешная сдача международного экзамена по английскому языку станет закономерным результатом обучения.