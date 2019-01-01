На всех занятиях мы делаем большой упор именно на разговорный аспект, поэтому после окончания обучения вы легко будете понимать иностранную речь и свободно общаться с носителями языка!

Приглашаем всех желающих сдать международные экзамены по английскому языку в Образовательный центр VERA.

Какой бы ни была ваша конечная цель: переезд в англоязычную страну с дальнейшим трудоустройством, поступление в вуз, преподавание – сдать международный экзамен по английскому языку будет необходимо.

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Задайте требуемые параметры и фильтр предложит подходящие варианты:

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Успешная сдача международного экзамена по английскому языку станет закономерным результатом обучения.