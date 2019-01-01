Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Liden & Denz

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На всех занятиях мы делаем большой упор именно на разговорный аспект, поэтому после окончания обучения вы легко будете понимать иностранную речь и свободно общаться с носителями языка!
13600 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Vera

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Приглашаем всех желающих сдать международные экзамены по английскому языку в Образовательный центр VERA.
15800 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Какой бы ни была ваша конечная цель: переезд в англоязычную страну с дальнейшим трудоустройством, поступление в вуз, преподавание – сдать международный экзамен по английскому языку будет необходимо. 

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Задайте требуемые параметры и фильтр предложит подходящие варианты: 

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Успешная сдача международного экзамена по английскому языку станет закономерным результатом обучения.