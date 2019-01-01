На всех занятиях мы делаем большой упор именно на разговорный аспект, поэтому после окончания обучения вы легко будете понимать иностранную речь и свободно общаться с носителями языка!
13600 ₽/курс
- ₽/ак.час
Приглашаем всех желающих сдать международные экзамены по английскому языку в Образовательный центр VERA.
15800 ₽/курс
- ₽/ак.час
Какой бы ни была ваша конечная цель: переезд в англоязычную страну с дальнейшим трудоустройством, поступление в вуз, преподавание – сдать международный экзамен по английскому языку будет необходимо.
Если вы в поиске подходящих курсов для обучения и подготовки в Санкт-Петербурге, воспользуйтесь удобным поиском на сайте.
Как подобрать курс
Задайте требуемые параметры и фильтр предложит подходящие варианты:
- по направленности курса;
- по адресу;
- по стоимости.
Успешная сдача международного экзамена по английскому языку станет закономерным результатом обучения.