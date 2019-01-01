Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.

Год основания: 2016 г.

С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.

Год основания: 1997 г.

SkillSet - федеральная сеть школ Английского языка. За 10 лет своей работы мы обучили более 43000 человек. Наши студенты успешно сдают международные экзамены и поступают в университеты, устраиваются в зарубежные компании и путешествуют по всему миру!

Год основания: 2013 г.

Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность. Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).

Год основания: 2004 г.

Общий курс английского языка – для всех! Не важно, на каком уровне вы им владеете: новичок или без пяти минут носитель языка.

Сделайте свои новые знания, умения и навыки выгодным преимуществом:

удивляйте друзей пониманием англоязычных песен и фильмов;

общайтесь в путешествиях и командировках без языковых барьеров;

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Как подобрать курс общего английского

Чтобы грамотно подобрать курс общего английского, вам необходимо знать свой уровень языка. У всех предлагаемых на сайте школ это обязательный этап обучения.

В Санкт-Петербурге достаточно школ, которые предлагают общий курс под любые ваши параметры: месторасположение, цена и пр.