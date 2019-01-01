Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.
7600 ₽/курс
950 ₽/ак.час
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Маяковская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Электросила в Санкт-петербурге