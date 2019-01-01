English Isle - это эффективная методика “Комплексное Погружение”, широкий выбор программ обучения, минигруппы 6-7 человек. Все преподаватели English Isle – профессиональные филологи, выпускники филологического факультета СПбГУ по кафедре английской филологии. У нас учат не только говорить по-английски. Вы начнете думать по-английски!
16800 ₽/курс
- ₽/ак.час
Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.
7600 ₽/курс
950 ₽/ак.час
Корпоративный английский сегодня набирает популярность и небезосновательно:
- работодатель заинтересован в повышении рейтинга сотрудников и соответственно компании в целом;
- сотрудники компаний, где английским владеют на уровне, могут самостоятельно участвовать в международных мероприятиях, конференциях, семинарах, что дает возможность существенно снизить затраты компаний на услуги тех же самых переводчиков;
- возможность узнавать о новых технологиях, расширять круг деловых партнеров становится более реальной, если у всех сотрудников качественно повышается уровень английского языка.
Как подобрать корпоративные курсы английского языка
Выбрать курс корпоративного английского языка в Санкт-Петербурге не составит труда, если вы знаете, на что стоит обратить внимание:
- рейтинг школы в целом;
- опыт и статус преподавателей;
- отзывы реальных компаний, уже воспользовавшихся услугами;
- возможность изучения английского в офисе компании;
- тщательно разработанная программа с учетом специфики деятельности.
Корпоративное обучение – это не каприз современности, а реальная возможность для открытия новых профессиональных горизонтов и способ сплочения коллектива, как дополнительный бонус.