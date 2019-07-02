Помогаем заговорить на английском с 2015 года. За это время мы обучили более 5,5 тысяч учеников. Каждый месяц мы получаем отзывы, в которых ученики делятся историями пройденных собеседований в иностранные компании, удивительных путешествий и переезда за границу. В наших уроках вы не услышите сложных терминов – мы просто и легко объясняем даже самые сложные правила. Даже если вам трудно давался английский, с нами вы убедитесь, что можете выучить язык. Обучение проходит онлайн в удобное время. Ежемесячно в школе обучаются более 200 учеников. Присоединяйтесь и достигайте результата!