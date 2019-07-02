Когда мы решили открыть центр "Family English", нам хотелось создать нечто большее, чем просто школу для обучения иностранным языкам. Мы хотели создать своего рода большую семью (именно отсюда у нас такое название), куда хотелось бы приходить, где тебе всегда рады, где о тебе переживают, знают и помнят.