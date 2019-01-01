Языковой центр «Morris» предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – групповые и индивидуальные занятия, интенсивные курсы и разговорные клубы. В основе обучения в нашем центре лежит коммуникативная методика, благодаря которой вы качественно и быстро освоите выбранный язык. На наших занятиях вы не только овладеете грамматикой и лексикой, но и научитесь эффективно использовать полученные знания и навыки для реального общения.

Необходимость знания английского языка сегодня не будет отрицать никто. Тема становится особенно актуальной, когда речь идет об образовании детей.

Дополнительное образование в виде курсов английского языка для детей – разумный шаг родителя:

ваш ребенок будет иметь выгодное преимущество при поступлении в ведущие вузы страны и зарубежья;

повысит свои шансы при сдаче обязательного ЕГЭ по английскому языку, который по прогнозам введут уже в 2022 г.;

увеличит кругозор и шансы на успех во многих сферах во взрослой жизни.

Как подобрать школу английского языка для детей

В какую школу английского языка в Санкт-Петербурге отдать ребенка, чтобы изучение не превратилось в рутинное и неинтересное занятие, чтобы он шел туда с удовольствием, а уходил с неохотой?

Предлагаемые на сайте курсы английского соответствуют всем необходимым требованиям обучения детей:

тщательно разработанная программа, которая ориентирована на все аспекты языка (говорение, грамматика, аудирование, чтение);

педагоги с высокой квалификацией и международными дипломами;

свободный доступ на занятия для родителей, чтобы быть в курсе прогресса ребенка.

Выбирайте школу английского для детей, исходя из вышеперечисленных параметров, и, конечно, интересуйтесь мнением самого ребенка: комфортно ему в том или ином классе, или стоит что-то поменять.