Скандинавская Школа была открыта 18.08.2000г. Проект получил первичное финансирование благодаря гранту действующего на тот момент Совета Министров Северных стран, в чьи функции входили, в частности, поддержка, развитие и распространение северных языков и культуры.

Необходимость знания английского языка сегодня не будет отрицать никто. Тема становится особенно актуальной, когда речь идет об образовании детей.

Дополнительное образование в виде курсов английского языка для детей – разумный шаг родителя:

ваш ребенок будет иметь выгодное преимущество при поступлении в ведущие вузы страны и зарубежья;

повысит свои шансы при сдаче обязательного ЕГЭ по английскому языку, который по прогнозам введут уже в 2022 г.;

увеличит кругозор и шансы на успех во многих сферах во взрослой жизни.

Как подобрать школу английского языка для детей

В какую школу английского языка в Санкт-Петербурге отдать ребенка, чтобы изучение не превратилось в рутинное и неинтересное занятие, чтобы он шел туда с удовольствием, а уходил с неохотой?

Предлагаемые на сайте курсы английского соответствуют всем необходимым требованиям обучения детей:

тщательно разработанная программа, которая ориентирована на все аспекты языка (говорение, грамматика, аудирование, чтение);

педагоги с высокой квалификацией и международными дипломами;

свободный доступ на занятия для родителей, чтобы быть в курсе прогресса ребенка.

Выбирайте школу английского для детей, исходя из вышеперечисленных параметров, и, конечно, интересуйтесь мнением самого ребенка: комфортно ему в том или ином классе, или стоит что-то поменять.