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Наши курсы специализируются на обученим взрослых и детей. Группы до 6 человек позволяют заниматься с максимальным комфортом и эффективностью.
3900 ₽/курс
- ₽/ак.час
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