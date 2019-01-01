Наши курсы специализируются на обученим взрослых и детей. Группы до 6 человек позволяют заниматься с максимальным комфортом и эффективностью.
3900 ₽/курс
- ₽/ак.час
- Курсы английского языка для детей возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка для детей возле метро Электросила в Санкт-петербурге