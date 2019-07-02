HOP&SCOTCH — компания сложной академической разработки.
Школа английского языка "HOP&SCOTCH" исследует преподавание английского с 2011, и за это время научила языку более 10 000 человек. Школа работает строго в рамках CEFR, Global Scale of English и рекомендаций CELA.
Поскольку школа придерживается коммуникативного подхода, студенты HOP&SCOTCH могут сразу применять полученные знания в жизни, после каждого урока. Всё, даже грамматику студенты осваивают через разговорную практику и в школе общаются только по-английски.