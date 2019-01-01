Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Окно в Европу

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В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Cool School

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Cool School подготовит вас к международным экзаменам по английскому языку (TOEFL, IELTS, FCE и т.д.). С нами вы без труда получите престижный сертификат, который признают во всем мире. Сделайте шаг на пути к получению блестящего образования и построению головокружительной карьеры.
15900 ₽/курс
- ₽/ак.час
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