«Ассоциация языковых школ» — один из ведущих лингвистических центров Санкт-Петербурга. Помимо английского, наши слушатели изучают немецкий, французский, итальянский и испанский языки.

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Общий курс английского языка – для всех! Не важно, на каком уровне вы им владеете: новичок или без пяти минут носитель языка.

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Как подобрать курс общего английского

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