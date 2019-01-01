На карте города вы встретите множество школ изучения английского языка в Санкт-Петербурге. Возникает вопрос — как не запутаться в их многообразии? Конечно, лучшие школы английского языка обладают современными методиками, и на это обязательно стоит обратить внимание. Например, в A-Mega School используется уникальный Callan method. Надо сказать, что специалистов по методу Каллана, владеющих методикой изучения английского языка в 4-5 раз быстрее, не встретишь в других школах изучения английского языка в Спб.
5000 ₽/курс
300 ₽/ак.час
В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
- Общий курс английского языка возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
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- Общий курс английского языка возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
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- Общий курс английского языка возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
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- Общий курс английского языка возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Электросила в Санкт-петербурге