Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Hogwarts

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Рада приветствовать вас в школе английского языка Hogwarts! Если вы хотите подтянуть английский язык, научиться свободно общаться в путешествиях или подготовиться к экзаменам, то мы приглашаем вас погрузиться в увлекательный мир английского языка.
5600 ₽/курс
350 ₽/ак.час
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