Наша школа английского языка «BIS» работает с 2004 года. Основное правило школы — всегда высокое качество обучения и всегда доступные цены! Наш коллектив — это сплоченная команда единомышленников, которых объединяет желание много и с интересом работать на благо развития компании. Все члены коллектива работают в нашей школе в течение многих лет. Доброжелательность, ответственность и высокий профессионализм — это качества, которыми обладают все наши сотрудники.
10900 ₽/курс
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Кому подойдет интенсивный курс английского языка? Тем, кто хочет выучить новый языка завтра? Нет. Такого не бывает.
Подобные курсы разработаны специально для тех, кто:
- хочет добавить себе нагрузки перед сдачей международного экзамена;
- часто бывает по работе за границей и имеет постоянную потребность обновлять знания и пополнять словарный запас;
- работает в международной организации и готовится к встрече с делегацией.
Этот список далеко не полный и причин для выбора именно интенсива может быть гораздо больше. Единственное, что важно понимать – данный курс ориентирован на наличие хотя бы минимального уровня владения языком и ускорение усвоения программы, а не на ее полное изучение за день-два.
Как подобрать интенсивные курсы
Чтобы не ошибиться с выбором быстрых курсов, всегда обращайте внимание на следующие детали:
- программа и методики обучения;
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