Наша школа английского языка «BIS» работает с 2004 года. Основное правило школы — всегда высокое качество обучения и всегда доступные цены! Наш коллектив — это сплоченная команда единомышленников, которых объединяет желание много и с интересом работать на благо развития компании. Все члены коллектива работают в нашей школе в течение многих лет. Доброжелательность, ответственность и высокий профессионализм — это качества, которыми обладают все наши сотрудники.

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хочет добавить себе нагрузки перед сдачей международного экзамена;

часто бывает по работе за границей и имеет постоянную потребность обновлять знания и пополнять словарный запас;

работает в международной организации и готовится к встрече с делегацией.

Этот список далеко не полный и причин для выбора именно интенсива может быть гораздо больше. Единственное, что важно понимать – данный курс ориентирован на наличие хотя бы минимального уровня владения языком и ускорение усвоения программы, а не на ее полное изучение за день-два.

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