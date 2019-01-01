Наша школа английского языка «BIS» работает с 2004 года. Основное правило школы — всегда высокое качество обучения и всегда доступные цены! Наш коллектив — это сплоченная команда единомышленников, которых объединяет желание много и с интересом работать на благо развития компании. Все члены коллектива работают в нашей школе в течение многих лет. Доброжелательность, ответственность и высокий профессионализм — это качества, которыми обладают все наши сотрудники.
10900 ₽/курс
- ₽/ак.час
Занимаясь у нас, вы никогда не узнаете, что такое языковой барьер! Все языковые навыки (чтение, письмо, восприятие на слух и разговорная речь) вы будете приобретать одновременно. По окончании курса вы сможете приступить к занятиям с носителем языка: у вас будет достаточно знаний и умений.
12000 ₽/курс
- ₽/ак.час
В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
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