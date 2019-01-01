Наша школа английского языка «BIS» работает с 2004 года. Основное правило школы — всегда высокое качество обучения и всегда доступные цены! Наш коллектив — это сплоченная команда единомышленников, которых объединяет желание много и с интересом работать на благо развития компании. Все члены коллектива работают в нашей школе в течение многих лет. Доброжелательность, ответственность и высокий профессионализм — это качества, которыми обладают все наши сотрудники.