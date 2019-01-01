ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Работа, обязанности по дому, а еще и день рождения подруги - посещать языковую школу совершенно некогда! Frog School знает как с этим бороться. Безлимитный абонемент позволит вам посещать занятия, не привязываясь к определенному графику. Приходите, когда вам удобно и занимайтесь неограниченное количество времени.
3990 ₽/курс
498 ₽/ак.час
Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.
14550 ₽/курс
647 ₽/ак.час
С 1997 года в ILA проходят обучение банки, производственные предприятия, IT и другие компании, работающие в сфере услуг. В Академию обращаются как российские организации, так и представительства иностранных компаний в Петербурге. Мы разрабатываем программы для любых сфер бизнеса, с учетом специфики деятельности и запросов клиента.
40600 ₽/курс
350 ₽/ак.час
SkillSet - федеральная сеть школ Английского языка. За 10 лет своей работы мы обучили более 43000 человек. Наши студенты успешно сдают международные экзамены и поступают в университеты, устраиваются в зарубежные компании и путешествуют по всему миру!
8000 ₽/курс
338 ₽/ак.час
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Электросила в Санкт-петербурге