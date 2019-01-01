English Isle - это эффективная методика “Комплексное Погружение”, широкий выбор программ обучения, минигруппы 6-7 человек. Все преподаватели English Isle – профессиональные филологи, выпускники филологического факультета СПбГУ по кафедре английской филологии. У нас учат не только говорить по-английски. Вы начнете думать по-английски!
16800 ₽/курс
- ₽/ак.час
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Корпоративное обучение английскому языку возле метро Электросила в Санкт-петербурге