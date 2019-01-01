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English Isle

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English Isle - это эффективная методика “Комплексное Погружение”, широкий выбор программ обучения, минигруппы 6-7 человек. Все преподаватели English Isle – профессиональные филологи, выпускники филологического факультета СПбГУ по кафедре английской филологии. У нас учат не только говорить по-английски. Вы начнете думать по-английски!
16800 ₽/курс
- ₽/ак.час
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