Год основания: 2018 г.

Онлайн школа английского языка Tetrika

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Первый урок бесплатно
Скидка 1000 руб
«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
18990 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Международная сеть школ английского языка LEARNING GROUP

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"Learning Group — международная школа английского языка с современным подходом к образованию и высококвалифицированными преподавателями. В Learning Group занятия проходят только на английском, что позволяет полностью погрузиться в языковую среду и достичь качественных результатов"
750 ₽/курс
300 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 2

Сеть школ английского языка CHICAGA

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3 бесплатных пробных занятия
Розыгрыш авто и 99 призов
На современном рынке бизнеса в нашей стране функционируют сотни различных компаний, которые стремятся удовлетворить различные потребности потребителей. Большая конкуренция вынуждает одни фирмы становится сильнее и лучше, а другие – закрываться. Если хочется, чтобы компания не только держалась на плаву, но и процветала, следует приложить массу усилий. Важно обращать внимание не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику.
4960 ₽/курс
350 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Glory School

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Пробное занятие
Бесплатные разговорные клубы
Центр Glory School основан в 2004 г. Свыше 18 лет на рынке образования, проработки качественных подходов и принципов обучения – вот залог эффективности языковых курсов Glory School
890 ₽/курс
990 ₽/ак.час
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Год основания: 1998 г.
Кол-во филиалов: 1

Ай Класс Образовательный центр

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Образовательный центр Ай Класс - ведущее агентство по образованию за рубежом и лучшая школа экзаменационной подготовки в Санкт-Петербурге. Онлайн-школа английского
9750 ₽/курс
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Год основания: 1996 г.
Кол-во филиалов: 4

Language Link

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Филиал Language Link в Санкт-Петербурге был открыт в 1996 году. За двадцать лет работы Language Link занял достойное место среди образовательных учреждений города и на данный момент насчитывает 4 офиса - "Невский проспект", Приморский на ул. Савушкина, Пушкин и Петергоф.
14550 ₽/курс
647 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

A-Mega School

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Первый урок бесплатный
Обучаем по Каллан методу: в 4-10 раз продуктивнее и быстрее. 1 Домашние задания? Только по желанию. 2. Говорить на английском (испанском) с первых минут 3. Запоминать десятки слов на каждом занятии +грамматика, читать, писать. 4. Мы даём юридическую гарантию результата.
5000 ₽/курс
300 ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Окно в Европу

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В наших классах Вы не найдете парт и учебников, не будет заучиваний слов и правил. Метод базируется на красивой и правильной речи наших чудесных преподавателей, на материалах, которые были разработаны специально для интенсивного развития речи английского языка.
16500 ₽/курс
185 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

LanguageProfiSchool

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Языковой Центр “Language Profi School” – это ваш пропуск в мир иностранных языков. Вот уже пять лет мы обучаем всех желающих – и детей, и взрослых и даже корпоративных клиентов – и до сих пор радуем наших учеников лучшим качеством обучения и эффективными курсами.
7600 ₽/курс
950 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Family English

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Когда мы решили открыть центр "Family English", нам хотелось создать нечто большее, чем просто школу для обучения иностранным языкам. Мы хотели создать своего рода большую семью (именно отсюда у нас такое название), куда хотелось бы приходить, где тебе всегда рады, где о тебе переживают, знают и помнят.
16900 ₽/курс
355 ₽/ак.час
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Год основания: 1994 г.
Кол-во филиалов: 1

Lingvoru

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28 лет успешной работы гарантируют результат! Языковой центр LINGVORU Института Иностранных Языков был открыт в 1989 году и имеет многолетний опыт работы по программам обучения инстранным языкам взрослых, школьников, детей. Качество обучения проверено временем.
6999 ₽/курс
300 ₽/ак.час
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Год основания: 2019 г.
Кол-во филиалов: 1

ВВЕРХ

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Центр развития детей. основные направления: изучение иностранного языка, робототехника
500 ₽/курс
500 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 1

International Language Academy

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Скидки
Оффлайн и онлайн
Международная Языковая Академия была образована в 1997 году как дочерняя компания одной из крупнейших корпораций в области частного образования в Великобритании Nord Anglia Educational Group, а с 2001 года, являясь самостоятельной компанией, специализируется на обучении иностранным языкам в Санкт-Петербурге на самом высоком уровне
1500 ₽/курс
350 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Hop&Scotch

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HOP&SCOTCH — компания сложной академической разработки. Школа английского языка "HOP&SCOTCH" исследует преподавание английского с 2011, и за это время научила языку более 10 000 человек. Школа работает строго в рамках CEFR, Global Scale of English и рекомендаций CELA. Поскольку школа придерживается коммуникативного подхода, студенты HOP&SCOTCH могут сразу применять полученные знания в жизни, после каждого урока. Всё, даже грамматику студенты осваивают через разговорную практику и в школе общаются только по-английски.
5800 ₽/курс
328 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Онлайн школа Englex

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Скидка 30%
Первый урок бесплатно
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
5000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Онлайн школа Skyeng

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Первый урок бесплатно
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
18960 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Учи. Дома

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Школа Учи.Дома обучает английскому языку детей от 5 до 15 лет. В отличие от школьных курсов, общих для всех и каждого, здесь составляются индивидуальные программы, направленные на максимальное усвоение учащимися знаний и языковых навыков.
720 ₽/ак.час
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Год основания: 1999 г.

Ешко

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Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
24000 ₽/курс
1187 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Enline School

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Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
44096 ₽/курс
629 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.

Wall Street English Международная школа английского языка

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Международная сетевая школа английского языка Wall Street English – это более 3 000 000 выпускников и 450 учебных центров в Европе, Азии, Африке и странах Латинской Америки.
7500 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 1992 г.

ВКС

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Сеть школ иностранных языков «BKC» предлагает взрослым пройти онлайн-обучение английскому языку по индивидуальной программе или в групповой форме. Как образовательная организация, сеть школ «ВКС» успешно существует с 1992 года. За более чем 30-летнюю историю онлайн-школа получила все сертификаты соответствия международным стандартам обучения и заслужила право принимать всю линейку Кембриджских экзаменов и IELTS.
7000 ₽/курс
900 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.

ACE - American Club of Education

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«American Club of Education» – первая школа Москвы, начавшая обучение английскому языку всех желающих со средним уровнем начальных знаний. За годы существования в центре изучения английского языка «American Club of Education» разработаны собственные методики по обучению взрослых английской речи и грамматике. Опытные педагоги-носители языка, обладатели сертификатов CELTA, DELTA и TESOL, основываясь на общепринятой мировой системе преподавания EFL/ESL, обучают взрослых с любым начальным уровнем знаний иностранного языка.
31100 ₽/курс
475 ₽/ак.час
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Год основания: 2003 г.
Кол-во филиалов: 1

Державинский институт

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Бесплатный пробный урок
Акции
Державинский институт – это образовательное учреждение, работающее с 2003 года. Наш корпусрасполагается в центре Петербурга, у станции метро Технологический институт. Наш центрпредлагает различные опции для развития языковых навыков: бесплатные разговорные клубы,киноклубы, консультации с носителями языка, небольшие группы (до 12 человек), ежемесячныеакции и интересные мероприятия
3200 ₽/курс
293 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах разговорного английского языка

Хорошая, серьезная школа. Занимаюсь уже полгода и очень довольна. Планирую и дальше заниматься. Есть возможность подобрать удобное расписание, в группе определенное количество человек, все примерно на одном уровне, так что занятия проходят плавно, …
Живу на ленинском проспекте, выбрала школу Chicaga по рекомендации друзей, а также по отзывам, нисколько не пожалела. Я была в группах у разных преподавателей, хотелось бы отметить их заботливое отношение к студентам. Уроки интересные, не такие, как …
Прошла первую неделю обучения английскому, пока что всем довольна. Группа небольшая (я занимаюсь очно в школе), преподаватель - носитель языка. Понравилось, как объясняет, в основном очень просто старается преподносить материл, так как студенты в гру…