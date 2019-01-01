Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

English Lingua Centre

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English Lingua Centre - курсы английского языка в Москве с самой широкой сетью филиалов, партнер Оксфордского Университета. Обучение ведется по классическим годичным программам обучения по методике New Headway в групповой и в индивидуальной форме. Из специализированных курсов наиболее востребованы краткосрочные интенсивные программы изучения английского языка для всех возрастных групп, а также подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ЕГЭ.
9800 ₽/курс
750 ₽/ак.час
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Как подобрать курс

Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.

Основные экзамены:

  • IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
  • TOEFL – для поступления в вузы США;
  • FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
  • CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
  • CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.

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