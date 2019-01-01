Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Courson English

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Английский язык это не спринт, а марафон. Должна быть мотивация не просто начать, а пройти достаточно далеко, чтобы увидеть свои результаты. Для того чтобы пробежать марафон, нужно рассчитывать силы надолго. Для этого мы помогаем Вам поставить четкие и измеримые цели.
5310 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Общий курс английского языка для вас, если:

  • вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
  • язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
  • хотите повысить уровень английского.

Программы настроены на отработку всех необходимых навыков: 

  • аудирование;
  • чтение;
  • письмо;
  • говорение.

Как подобрать курс общего английского языка

Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.

Если вам некуда спешить, выбирайте курс общего английского, исходя из личных предпочтений. Обращаем внимание, что на сайте представлены лучшие аккредитованные школы с опытными педагогами.

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