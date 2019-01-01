Английский язык это не спринт, а марафон. Должна быть мотивация не просто начать, а пройти достаточно далеко, чтобы увидеть свои результаты. Для того чтобы пробежать марафон, нужно рассчитывать силы надолго. Для этого мы помогаем Вам поставить четкие и измеримые цели.
5310 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Общий курс английского языка для вас, если:
- вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
- язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
- хотите повысить уровень английского.
Программы настроены на отработку всех необходимых навыков:
- аудирование;
- чтение;
- письмо;
- говорение.
Как подобрать курс общего английского языка
Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.
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