Английский язык это не спринт, а марафон. Должна быть мотивация не просто начать, а пройти достаточно далеко, чтобы увидеть свои результаты. Для того чтобы пробежать марафон, нужно рассчитывать силы надолго. Для этого мы помогаем Вам поставить четкие и измеримые цели.