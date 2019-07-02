Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

Wall Street English

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Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Small Talks

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Бесплатное пробное занятие
Пробная неделя 1200 ₽
Языковая онлайн-школа Small Talks — это место, где работать и учиться просто в кайф. Мы настолько любим то, что делаем, что этот драйв и любовь к языку передаются каждому нашему студенту. Быстрый успех наших учеников = интересные темы + общение с интересными людьми + комфортное время. Мы внедрили внутреннюю школу преподавателей. Время, когда мы обмениваемся опытом, идеями и постоянно улучшаем наши продукты, чтобы вам ещё больше хотелось изучать и поддерживать английский вместе с нами. Занятия проходят по Skype/Zoom, Telegram/WhatsApp.
1900 ₽/курс
400 ₽/ак.час
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