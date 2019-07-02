Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

Wall Street English

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Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
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Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 1

BKC-IH

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Оффлайн- и онлайн-занятия
30 % скидка на интенсивный курс английского
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25000 ₽/курс
491 ₽/ак.час
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Отзывы о индивидуальных курсах по английскому языку

Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!