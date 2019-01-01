NovaKid - начальная школа для детей 4-12 лет, позволяющая детям удаленно осваивать английский язык наравне с их англоговорящими сверстниками, с преподавателями из США и Великобритании, по программе преподавания соответствующей европейским стандартам CEFR
3900 ₽/курс
- ₽/ак.час
Лучшее будущее для детей – мотивация любого родителя. А знание английского языка – как гарант того будущего. Прибавьте к этому обязательную сдачу ЕГЭ в ближайшее время, и сомнения по поводу «А нужен ли ребенку английский язык?» отпадут. Как раз время задуматься о курсах английского языка для детей.
У каждого родителя, несомненно, свои причины искать ребенку источник знаний:
- вы видите ребенка студентом за рубежом;
- планируете всей семьей переезд и знание английского просто необходимо;
- возможно, программы общеобразовательной школы вам не хватает;
- просто знаете, что хороший английский никогда не помешает.
Как подобрать школу английского языка для детей
Когда и куда отдавать ребенка для обучения английскому языку?
Некоторые школы английского языка в Москве предлагают классы раннего языкового развития для детей от 2-х лет. Так что выбор «когда» остается исключительно за родителем.
При выборе курсов английского обращайте внимание на:
- предлагаемую программу изучения языка. Она должна включать в себя развитие 4-х главных аспектов:
- Говорение.
- Восприятие на слух (аудирование).
- Чтение.
- Грамматика.
- квалификацию педагогов;
- возможность для родителей посещать занятия и быть в курсе успехов ребенка.
Самое главное, чтобы ребенку было не скучно, интересно и увлекательно.
Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: