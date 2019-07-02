Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Центр изучения иностранных языков YES

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Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Rondine

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Центр иностранных языков "Rondine" существует с января 2011 года, но уже зарекомендовал себя как центр качественного обучения европейским языкам.
1000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

LABlang

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Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.
36800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Свобода Слова

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Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.
18800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Pro.english

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Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах английского языка для детей

Давно мечтала отправиться за границу, но так как языка совсем не знала, не решалась. Подруга предложила пойти вместе на курсы в школу иностранных языков YES. И вот мы ходим на занятия уже полтора года. Очень нравится, появилось желание учиться и хоро…