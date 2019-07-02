Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Englex

3
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
4250 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Skyeng

0
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
18960 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2018 г.

Онлайн школа английского языка Tetrika

0
Первый урок бесплатно
Скидка 1000 руб
«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
18990 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 6

Wall Street English

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Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 17

BKC-IH

18
Оффлайн- и онлайн-занятия
30 % скидка на интенсивный курс английского
Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
25000 ₽/курс
491 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 5

English First

10
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 1

American Club of Education

9
Первый урок бесплатно
Множество программ обучения
Одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка. А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения
6800 ₽/курс
340 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа иностранных языков Yes-online

9
Изучайте иностранные языки с комфортом в удобное время. С любого уровня, индивидуально, в паре или в группе. Подберем преподавателя точно под ваши цели изучения языка
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 9

Центр изучения иностранных языков YES

4
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1999 г.
Кол-во филиалов: 1

Skyford

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Приглашаем Вас в Скайфорд (Skyford), онлайн школу иностранных языков. Обучаем в оффлайн с 1999 года, в онлайн - с 2018 года. Преподаем следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, румынский, русский как иностранный. Научим Вас разговаривать, читать, писать и переводить!
800 ₽/курс
550 ₽/ак.час
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Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

Английский по скайпу в EnglishDen

3
«EnglishDen» ведет активную работу с 2009 года – мы изучили все нюансы, с которыми можно столкнуться изучая и преподавая английский по скайпу, поэтому наш учебный процесс построен эффективно, слаженно и удобно!
4480 ₽/курс
499 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 2

Say Yes!

2
Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
6000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

International Language School

2
ILS - это не курсы, а школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. 15-летний опыт в сфере преподавания иностранных языков сделали нас лидером в своем направлении. Собственные разработки, эксклюзивные программы обучения, инновационный формат преподавания и команда высококвалифицированных специалистов-залог нашего успеха сегодня.
670 ₽/курс
670 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

ITEC

1
Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.
12450 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 5

STAR TALK

1
Сертификат об окончании курсов
Первый бесплатный урок
<p>STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.</p>
4650 ₽/курс
581 ₽/ак.час
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Год основания: 2020 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского SWITCH

1
Первый урок бесплатно
Speaking Club для студентов школы бесплатно
Switch – это онлайн-школа английского для детей от 10 лет и взрослых. Мы предлагаем широкийвыбор программ от разговорного английского до подготовки к международным экзаменам, атакже русский как иностранный, разговорный клуб и самостоятельное обучение. Наша главнаязадача - помочь вам переключиться на иностранный язык, преодолеть языковой барьер изаговорить на английском
4500 ₽/курс
375 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 6

Биг Бен

1
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Школа английского языка STUDYWORK

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Бесплатное пробное занятие
3 месяца английского в подарок
Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата
625 ₽/курс
655 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Интенсив

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"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Tom's House

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Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
16720 ₽/курс
249 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 2

Divelang

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Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Свобода Слова

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Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.
18800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

British Columbia Language Academy

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Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
8500 ₽/курс
555 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 3

Smile English School

0
Первый урок бесплатно
Скдика 20%
Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.
4500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Small Talks

0
Бесплатное пробное занятие
Пробная неделя 1200 ₽
Языковая онлайн-школа Small Talks — это место, где работать и учиться просто в кайф. Мы настолько любим то, что делаем, что этот драйв и любовь к языку передаются каждому нашему студенту. Быстрый успех наших учеников = интересные темы + общение с интересными людьми + комфортное время. Мы внедрили внутреннюю школу преподавателей. Время, когда мы обмениваемся опытом, идеями и постоянно улучшаем наши продукты, чтобы вам ещё больше хотелось изучать и поддерживать английский вместе с нами. Занятия проходят по Skype/Zoom, Telegram/WhatsApp.
1900 ₽/курс
400 ₽/ак.час
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Год основания: 1999 г.

Ешко

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Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
24000 ₽/курс
1187 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Enline School

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Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
44096 ₽/курс
629 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

PROGRESS English school

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Демодоступ к платформе с уроками
Подготовка к экзамену IELTS
Онлайн-школа английского PROGRESS – это современная школа с мощной обучающей авторской системой PRO-English. Уже 10 лет мы помогаем людям добиться своих целей и повысить уровень владения английским языком на 1-2 уровня всего за 3 месяца!
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского языка Toki

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Первый урок бесплатно
Акции и скидки
Онлайн-школа Toki предлагает обучение английскому языку по Скайпу с носителем языка или русскоязычным преподавателем.Уровень дохода преподавателей школы напрямую зависит от результатов ее учеников. Поэтому каждый из них заинтересован в вашем успехе не только профессионально, но и материально
710 ₽/курс
710 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

International Educational Centre

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Первый урок бесплатно
Акции и скидки
Международный Образовательный Центр - это отдельный мир внутри большого города. Приходя к нам, вы попадаете в атмосферу, которая заставит вас на несколько часов отвлечься от привычной жизни и окунуться в мир, где вы будете думать и общаться совершенно на другом уровне и только на английском языке
1000 ₽/курс
520 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Skype-study.com

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Первый урок бесплатно
Бесплатный перенос занятий и гибкий график
Мы - онлайн-школа английского языка по скайпу Skype-study. Наша цель - помочь Вам в изучении языка и сделать этот процесс максимально увлекательным и эффективным! Если вы нашли нашу школу, значит, у вас есть желание изучать английский. А мотивация в этом деле - очень важный фактор
640 ₽/курс
590 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 2

Fine English Club

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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОТ 5200 РУБ. Выучите английский раз и навсегда!
Подготовка к экзаменам Cambridge. Приглашаем учеников со 2 по 11 класс, на курс подготовки к Кембриджским экзаменам по выгодной цене.
Fine English Club - многопрофильный языковой центр был основан в 1998 году. Центр предоставляет полный спектр языковых услуг более 20 лет. Fine English Club является официальным партнером Cambridge. У нас можно подготовиться к экзаменам YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT, BEC, ILEC и ICFE. Fine English Club предлагает курсы английского языка для любого возраста, в группе и индивидуально. Обучение проводится по авторской программе 2in1, которая включает в себя два подхода: традиционный и современный. Школа сочетает классические уроки с домашним заданием и веселый просмотр фильмов, общение, перевод песен, чтение книг и многое другое. В центре работает более 100 преподавателей из Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран, а также русскоязычные преподаватели, прошедшие строгий отбор и серьезную методическую подготовку. Для преподавателей регулярно проводятся тренинги повышения квалификации, качество обучения контролируется в течение всего учебного года. Fine English Club предоставляет обучение за рубежом, сотрудничая с образовательными учреждениями по всему миру.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах делового английского языка

Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!
Мы с дочкой ходим на английский в EF , дочка еще по-русски плохо говорит, но уже изучает английский. Мы были на пробном занятии в разных местах, но в EF понравилось больше всего. Преподаватели отлично контактируют с детками, помимо изучения языка мал…
Школа ILS удивила необычными методиками преподавания иностранного языка. Интересно и эффективно!