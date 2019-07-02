Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

Wall Street English

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Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
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Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

STAR TALK

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Сертификат об окончании курсов
Первый бесплатный урок
<p>STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.</p>
4650 ₽/курс
581 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Uni-Lang

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Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Интенсив

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"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах подготовки к экзаменам по английскому языку

В школе большой выбор языков и расписаний для занятий. Отличные преподаватели и хорошая программа