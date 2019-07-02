Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.