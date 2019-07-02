Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
Экзамен PTE General проходит в 2 этапа: письменный тест и устный. В письменный тест включены задания по аудированию, чтению и письму, все работы проверяются экзаменаторами EDEXCEL в Великобритании. Устный тест оценивается экзаменатором учебного и авторизованного тест-центра Lingua Development; запись устного теста также отправляется для дополнительной проверки объективности поставленной оценки в Великобританию.
Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.
Отзывы о курсах подготовки к экзаменам по английскому языку
Центр изучения иностранных языков YES
Давно мечтала отправиться за границу, но так как языка совсем не знала, не решалась. Подруга предложила пойти вместе на курсы в школу иностранных языков YES. И вот мы ходим на занятия уже полтора года. Очень нравится, появилось желание учиться и хоро…