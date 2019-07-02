Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Англичанка

0
«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Сегодня «Англичанка» насчитывает 55 языковых клубов, расположенных в 19 городах России и Казахстана. С момента основания главной целью компании было создание максимально эффективной и качественной системы обучения английскому языку детей и взрослых.
6400 ₽/курс
440 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Fine English Club

0
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОТ 5200 РУБ. Выучите английский раз и навсегда!
Подготовка к экзаменам Cambridge. Приглашаем учеников со 2 по 11 класс, на курс подготовки к Кембриджским экзаменам по выгодной цене.
Fine English Club - многопрофильный языковой центр был основан в 1998 году. Центр предоставляет полный спектр языковых услуг более 20 лет. Fine English Club является официальным партнером Cambridge. У нас можно подготовиться к экзаменам YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT, BEC, ILEC и ICFE. Fine English Club предлагает курсы английского языка для любого возраста, в группе и индивидуально. Обучение проводится по авторской программе 2in1, которая включает в себя два подхода: традиционный и современный. Школа сочетает классические уроки с домашним заданием и веселый просмотр фильмов, общение, перевод песен, чтение книг и многое другое. В центре работает более 100 преподавателей из Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран, а также русскоязычные преподаватели, прошедшие строгий отбор и серьезную методическую подготовку. Для преподавателей регулярно проводятся тренинги повышения квалификации, качество обучения контролируется в течение всего учебного года. Fine English Club предоставляет обучение за рубежом, сотрудничая с образовательными учреждениями по всему миру.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс

Отзывы о курсах по английскому языку (общий курс)