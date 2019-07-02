Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Englex

3
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
4250 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Skyeng

0
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
18960 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2018 г.

Онлайн школа английского языка Tetrika

0
Первый урок бесплатно
Скидка 1000 руб
«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
18990 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 6

Wall Street English

22
Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 17

BKC-IH

18
Оффлайн- и онлайн-занятия
30 % скидка на интенсивный курс английского
Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
25000 ₽/курс
491 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 5

English First

10
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 1

American Club of Education

9
Первый урок бесплатно
Множество программ обучения
Одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка. А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения
6800 ₽/курс
340 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа иностранных языков Yes-online

9
Изучайте иностранные языки с комфортом в удобное время. С любого уровня, индивидуально, в паре или в группе. Подберем преподавателя точно под ваши цели изучения языка
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

VikiCenter.ru

7
Первое пробное занятие бесплатно
Подарочные сертификаты
VikiCenter.ru – центр онлайн изучения иностранных языков посредством таких программ, как Skype, Viber и др. Мы предлагаем широкий спектр иностранных языков и вот уже 5 лет помогаем каждому желающему изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский языки.
5900 ₽/курс
470 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Курсы английского от London Express Online

7
Мини-группы
Школа с гос.лицензией
London Express Online – это онлайн-школа английского языка для взрослых и детей от 9 лет. Методология школы опирается на собственный более чем 12-летний опыт работы в offline-обучении, ведь это проект федеральной сетишкол London Express.
370 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

AAA English

5
Языковая школа AAA English проводит подготовку к международным экзаменам по английскому языку. Дипломированные русскоязычные преподаватели и преподаватели-носители помогут вам овладеть навыками по каждому этапу экзамена: от знаний грамматики, до "speaking" - говорения и аудирования.
2400 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Школа английского Анны Карелиной

5
Нет времени на поездки в языковую школу? Пригласите преподавателя к себе в офис
2900 ₽/курс
2500 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 2

BigWig

5
Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
4500 ₽/курс
750 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 40

Сеть языковых школ «Аллада»

5
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1190 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 9

Центр изучения иностранных языков YES

4
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1999 г.
Кол-во филиалов: 1

Skyford

4
Приглашаем Вас в Скайфорд (Skyford), онлайн школу иностранных языков. Обучаем в оффлайн с 1999 года, в онлайн - с 2018 года. Преподаем следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, румынский, русский как иностранный. Научим Вас разговаривать, читать, писать и переводить!
800 ₽/курс
550 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1981 г.
Кол-во филиалов: 1

Интер Yes

4
«ИнтерYes» — это клуб английского языка в Москве, недалеко от станции метро Братиславская. У нас талантливые преподаватели, уютная атмосфера, отличные администраторы. Уже 26 лет обучаем английскому детей и взрослых. Для того, чтобы ваш результат был понятен, а прогресс в языке осязаем, мы выбрали точкой ориентира Кембриджские экзамены. Экзамены Cambridge English признают более 20 000 университетов, работодателей и государственных учреждений по всему миру
6000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

4
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
7680 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Eduskype

4
Языковой онлайн проект Eduskype. Обучаем подростков с 12 лет и взрослых. Преподаваемые языки - английский, китайский, немецкий. Мы органично сочетаем коммуникативную методику и методику предметно-интегрированного обучения (CLIL). При изучении грамматики в основном придерживаемся метода управляемых открытий (guided discovery).
765 ₽/курс
1880 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

LGEG

3
London Gates — это единственный центр дополнительного образования, который имеет аккредитацию Британской экзаменационной комиссии EDEXCEL. Мы имеем право готовить учеников и принимать у них экзамены на британский аттестат A-Levels, необходимый для поступления в лучшие университеты мира
11700 ₽/курс
487 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

Английский по скайпу в EnglishDen

3
«EnglishDen» ведет активную работу с 2009 года – мы изучили все нюансы, с которыми можно столкнуться изучая и преподавая английский по скайпу, поэтому наш учебный процесс построен эффективно, слаженно и удобно!
4480 ₽/курс
499 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 2

Say Yes!

2
Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
6000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

International Language School

2
ILS - это не курсы, а школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. 15-летний опыт в сфере преподавания иностранных языков сделали нас лидером в своем направлении. Собственные разработки, эксклюзивные программы обучения, инновационный формат преподавания и команда высококвалифицированных специалистов-залог нашего успеха сегодня.
670 ₽/курс
670 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

ITEC

1
Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.
12450 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 5

STAR TALK

1
Сертификат об окончании курсов
Первый бесплатный урок
<p>STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.</p>
4650 ₽/курс
581 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1951 г.
Кол-во филиалов: 2

Дипломатические курсы МИД

1
Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
23900 ₽/курс
497 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2020 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского SWITCH

1
Первый урок бесплатно
Speaking Club для студентов школы бесплатно
Switch – это онлайн-школа английского для детей от 10 лет и взрослых. Мы предлагаем широкийвыбор программ от разговорного английского до подготовки к международным экзаменам, атакже русский как иностранный, разговорный клуб и самостоятельное обучение. Наша главнаязадача - помочь вам переключиться на иностранный язык, преодолеть языковой барьер изаговорить на английском
4500 ₽/курс
375 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Now I Speak English

5
English School NISE основан в ноябре 2012 Маргаритой Исуповой и включал в свой состав всего двух преподавателей, которые самостоятельно осуществляли обучение студентов. На настоящий момент Школа насчитывает 20 педагогов, 300 студентов, обучение прошло более 500 слушателей за 5 лет существования школы.
8800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 6

Биг Бен

1
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Queen’s English

0
Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом
750 ₽/курс
654 ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Prima

0
Корпоративное обучение английскому языку Покажем видимые результаты уже через 1 месяц или вернем деньги! Занятия у вас/нас в офисе или online
1500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 4

Englishgood

0
Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.
690 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Школа английского языка STUDYWORK

0
Бесплатное пробное занятие
3 месяца английского в подарок
Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата
625 ₽/курс
655 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Rondine

0
Центр иностранных языков "Rondine" существует с января 2011 года, но уже зарекомендовал себя как центр качественного обучения европейским языкам.
1000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2001 г.
Кол-во филиалов: 1

Sunny plus

0
Отдел корпоративного обучения English School Sunny plus предоставляет полный спектр услуг по обучению персонала компаний английскому языку.
17600 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Clockwork

0
Персональная программа на весь курс обучения. Современный язык. Глубокое погружение
6400 ₽/курс
620 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Полилингва

0
В основу обучения иностранным языкам был положен метод подготовки российских дипломатов, который предполагает свободное владение иностранным языком. На наших курсах можно изучать не только традиционные, но и редкие европейские, восточные и славянские языки, как в группах, так и индивидуально.
503 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

EngLead

0
Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

What’s Up School

0
Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.
20000 ₽/курс
679 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Инглиш Кантри

0
Обучение в ENGLISH COUNTRY основано на коммуникативной методике. Вы можете обучаться в классах, онлайн или с выездом преподавателя к Вам.
8500 ₽/курс
575 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Tom's House

0
Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
16720 ₽/курс
249 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Языковой центр "Евразия"

0
Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Uni-Lang

0
Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Kingsbridge Language Centre

0
Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.
14400 ₽/курс
2800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

Lancman School

0
На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.
27000 ₽/курс
1150 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

English World

0
Центр английского языка «English World» предлагает Вам пройти качественное и современное обучение английскому языку в Москве по самой низкой цене
6500 ₽/курс
235 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

DELTA language school

0
DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка.
8480 ₽/курс
530 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

LangLiberty

0
Студия LangLiberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя цель, значит и решение всякий раз будет особенным.
6800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 3

Learn & Know

0
Наши курсы обучают английскому в кратчайшие сроки, а также готовят к ЕГЭ и ОГЭ
3200 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Anchor Training

0
Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.
40000 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Интенсив

0
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 2

Start2Study

0
На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.
19900 ₽/курс
828 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Ling-Win

0
Языковая школа Ling-Win - это активно развивающаяся компания. Мы обучаем иностранным языкам "студентов" любого возраста: дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых.
8000 ₽/курс
615 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Bonnie

0
Идёт набор учащихся производим запись детей и взрослых на новый учебный год! Звоните, ,обращайтесь по телефонам
4560 ₽/курс
570 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 1

MMA Language School

0
Сеть школ иностранных языков Московской Международной Академии
5100 ₽/курс
510 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Иностранный.ru

0
Курсы английского языка в Москве для детей, подростков, взрослых, а также компаний и организаций. Мы специализируемся на преподавании английского языка.
9500 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 2

Divelang

0
Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 2

Smart Education

0
Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.
15300 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2005 г.
Кол-во филиалов: 1

Диалог

0
Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту.
3900 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Свобода Слова

0
Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.
18800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

London Studio

0
Наш языковой центр с 2018 года обладает лицензией Кембриджского университета по подготовке и регистрации к экзаменам YLEStarters, YLEMovers, YLEFlyers, KEY (KET), PET, FCE, CAE, CPE, TKT, IELTS, TKT, BEC, BULATS
6160 ₽/курс
770 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

British Columbia Language Academy

0
Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
8500 ₽/курс
555 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 3

Smile English School

0
Первый урок бесплатно
Скдика 20%
Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.
4500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 2

ABC School

0
В нашем Центре – приятная дружелюбная атмосфера, способствующая комфортному общению и обучению. Занятия проходят в динамичной, увлекательной форме, скучающих и отсутствующих у нас не бывает. Каждому ученику уделяется достаточно внимания, все в равной мере вовлечены в процесс обучения.
9500 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

INSIDE ENGLISH

0
Профессиональная школа английского языка INSIDE ENGLISH приглашает Вас в увлекательное путешествие в мир новых возможностей, где, достигая определенных уровней знаний, перед Вами будут открываться всё новые и новые двери и горизонты
7800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 3

Pro.english

0
Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 7

Еnglish State

0
Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар
5200 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1996 г.
Кол-во филиалов: 1

English-Space

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История нашего центра начинается в далеком 1996 году, когда коллективы наиболее прогрессивных преподавателей МГИМО и Дипломатической Академии МИД РФ объединили свои усилия по созданию методики, позволяющей любому человеку в кратчайший срок выучить английский язык. И уже летом 1997 года был открыт наш лингвистический образовательный центр ES, который начал успешную преподавательскую работу.
7200 ₽/курс
654 ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

The BEST

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Вместе с The BEST легко и интересно: вам будут доступны новейшие технологии обучения, включая интерактивные задания и уроки. Вы будете общаться с преподавателями-носителями языка и участвовать в обучающих мероприятиях.
8000 ₽/курс
415 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

ENGLISH INDEED

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Наша школа это лучшее соотношение цены и качества, и удобное месторасположение в 2 мин. ходьбы от станции метро Озерная. Квалифицированная команда преподавателей, включающая носителей языка, поможет каждому студенту добиться поставленных целей в короткие сроки. Изучайте английский весело и эффективно, в группах и индивидуально.
8400 ₽/курс
525 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Casa di Lingua

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Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 5

Millennium Centre

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Мы — школа для детей и взрослых. Для дошкольников 5-6 лет мы предлагаем вводный курс, включающий программу обучения чтению.
10920 ₽/курс
455 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

English Stars

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Мы очень ответственно подходим к вопросу подбора преподавателей. Конечно же, обязательное условие – педагогическое образование и не менее чем трехлетний опыт успешной работы. Наши педагоги русскоязычные, но все имеют отличное произношение и регулярно повышают свой уровень за границей. Но самое главное – они умеют увлечь изучением языка, сделать занятия яркими и интересными, на которые захочется прийти снова.
5900 ₽/курс
737 ₽/ак.час
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Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

Next Door English

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Студия Next Door English в Строгино. Удобное расположение, сотрудничество с профессиональными коллегами и индивидуальный подход к клиентам обеспечат высокое качество обучения в пределах родного района. Приходите знакомиться, пройдите бесплатное собеседование и учите английский рядом с домом! До встречи,
5900 ₽/курс
725 ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Big Step

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Основатели центра иностранных языков Big Step - это люди, которые не представляют свою жизнь без преподавания. Мы стараемся давать всем хорошее, качественное, доступное образование. Наши уроки – это не скучное изучение грамматики, чтение текстов и перевод предложений, это увлекательное, захватывающее путешествие в мир иностранных языков
6400 ₽/курс
400 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 2

Smart English

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Курсы Smart English основаны на коммуникативной методике, позволяющей в короткие сроки развить навыки разговорной речи, научиться ориентироваться в языковой среде и просто полюбить английский язык!
7000 ₽/курс
415 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 6

Глоссологуc

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Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика
4640 ₽/курс
580 ₽/ак.час
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Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 11

Англичанка

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«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Сегодня «Англичанка» насчитывает 55 языковых клубов, расположенных в 19 городах России и Казахстана. С момента основания главной целью компании было создание максимально эффективной и качественной системы обучения английскому языку детей и взрослых.
6400 ₽/курс
440 ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Links

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Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося. Языковые курсы в Москве, работающие с учетом всех этих условий – это LINKS!
10500 ₽/курс
675 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Courson English

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Английский язык это не спринт, а марафон. Должна быть мотивация не просто начать, а пройти достаточно далеко, чтобы увидеть свои результаты. Для того чтобы пробежать марафон, нужно рассчитывать силы надолго. Для этого мы помогаем Вам поставить четкие и измеримые цели.
5310 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Wanderlust

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На сегодняшний день в Москве существует огромное количество языковых школ, обещающих за короткое время научить студента разговаривать на иностранном языке как на родном. Человеку, желающему овладеть иностранным языком, довольно сложно выбрать среди всего разнообразия предложений. Почему же стоит выбрать именно нашу школу и чем она отличается от конкурентов?
7900 ₽/курс
493 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

English Lingua Centre

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English Lingua Centre - курсы английского языка в Москве с самой широкой сетью филиалов, партнер Оксфордского Университета. Обучение ведется по классическим годичным программам обучения по методике New Headway в групповой и в индивидуальной форме. Из специализированных курсов наиболее востребованы краткосрочные интенсивные программы изучения английского языка для всех возрастных групп, а также подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ЕГЭ.
9800 ₽/курс
750 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 2

ABBA Centre

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ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.
16800 ₽/курс
2100 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

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Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
7680 ₽/курс
647 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Small Talks

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Бесплатное пробное занятие
Пробная неделя 1200 ₽
Языковая онлайн-школа Small Talks — это место, где работать и учиться просто в кайф. Мы настолько любим то, что делаем, что этот драйв и любовь к языку передаются каждому нашему студенту. Быстрый успех наших учеников = интересные темы + общение с интересными людьми + комфортное время. Мы внедрили внутреннюю школу преподавателей. Время, когда мы обмениваемся опытом, идеями и постоянно улучшаем наши продукты, чтобы вам ещё больше хотелось изучать и поддерживать английский вместе с нами. Занятия проходят по Skype/Zoom, Telegram/WhatsApp.
1900 ₽/курс
400 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Учи. Дома

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Школа Учи.Дома обучает английскому языку детей от 5 до 15 лет. В отличие от школьных курсов, общих для всех и каждого, здесь составляются индивидуальные программы, направленные на максимальное усвоение учащимися знаний и языковых навыков.
720 ₽/ак.час
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Год основания: 1999 г.

Ешко

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Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
24000 ₽/курс
1187 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Enline School

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Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
44096 ₽/курс
629 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского языка Toki

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Первый урок бесплатно
Акции и скидки
Онлайн-школа Toki предлагает обучение английскому языку по Скайпу с носителем языка или русскоязычным преподавателем.Уровень дохода преподавателей школы напрямую зависит от результатов ее учеников. Поэтому каждый из них заинтересован в вашем успехе не только профессионально, но и материально
710 ₽/курс
710 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

International Educational Centre

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Первый урок бесплатно
Акции и скидки
Международный Образовательный Центр - это отдельный мир внутри большого города. Приходя к нам, вы попадаете в атмосферу, которая заставит вас на несколько часов отвлечься от привычной жизни и окунуться в мир, где вы будете думать и общаться совершенно на другом уровне и только на английском языке
1000 ₽/курс
520 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Skype-study.com

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Первый урок бесплатно
Бесплатный перенос занятий и гибкий график
Мы - онлайн-школа английского языка по скайпу Skype-study. Наша цель - помочь Вам в изучении языка и сделать этот процесс максимально увлекательным и эффективным! Если вы нашли нашу школу, значит, у вас есть желание изучать английский. А мотивация в этом деле - очень важный фактор
640 ₽/курс
590 ₽/ак.час
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Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 2

Fine English Club

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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОТ 5200 РУБ. Выучите английский раз и навсегда!
Подготовка к экзаменам Cambridge. Приглашаем учеников со 2 по 11 класс, на курс подготовки к Кембриджским экзаменам по выгодной цене.
Fine English Club - многопрофильный языковой центр был основан в 1998 году. Центр предоставляет полный спектр языковых услуг более 20 лет. Fine English Club является официальным партнером Cambridge. У нас можно подготовиться к экзаменам YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT, BEC, ILEC и ICFE. Fine English Club предлагает курсы английского языка для любого возраста, в группе и индивидуально. Обучение проводится по авторской программе 2in1, которая включает в себя два подхода: традиционный и современный. Школа сочетает классические уроки с домашним заданием и веселый просмотр фильмов, общение, перевод песен, чтение книг и многое другое. В центре работает более 100 преподавателей из Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран, а также русскоязычные преподаватели, прошедшие строгий отбор и серьезную методическую подготовку. Для преподавателей регулярно проводятся тренинги повышения квалификации, качество обучения контролируется в течение всего учебного года. Fine English Club предоставляет обучение за рубежом, сотрудничая с образовательными учреждениями по всему миру.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах по английскому языку (общий курс)

Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!
Действительно очень хороший учебный центр, который не стыдно порекомендовать родителям. Обучение в крайне удобном формате, при этом преподаватели вообще большие молодцы, так как уделяют каждому ребенку максимальное внимание, что немаловажно. Вот у ме…
Занимаюсь в этой школе 3 месяца. Все устраивает. Преподаватели доступно и понятно объясняют. Буду продолжать и дальше учить английский в Инглекс, нареканий нет.