Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 2

BigWig

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Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
6950 ₽/курс
750 ₽/ак.час
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Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 4

STAR TALK

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Сертификат об окончании курсов
Первый бесплатный урок
STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Интенсив

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"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Uni-Lang

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Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Общий курс английского языка для вас, если:

  • вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
  • язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
  • хотите повысить уровень английского.

Программы настроены на отработку всех необходимых навыков: 

  • аудирование;
  • чтение;
  • письмо;
  • говорение.

Как подобрать курс общего английского языка

Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.

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