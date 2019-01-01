Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
6950 ₽/курс
750 ₽/ак.час
STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Общий курс английского языка для вас, если:
- вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
- язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
- хотите повысить уровень английского.
Программы настроены на отработку всех необходимых навыков:
- аудирование;
- чтение;
- письмо;
- говорение.
Как подобрать курс общего английского языка
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