Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Ling-Win

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Языковая школа Ling-Win - это активно развивающаяся компания. Мы обучаем иностранным языкам "студентов" любого возраста: дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых.
8000 ₽/курс
615 ₽/ак.час
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Общий курс английского языка для вас, если:

  • вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
  • язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
  • хотите повысить уровень английского.

Программы настроены на отработку всех необходимых навыков: 

  • аудирование;
  • чтение;
  • письмо;
  • говорение.

Как подобрать курс общего английского языка

Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.

Если вам некуда спешить, выбирайте курс общего английского, исходя из личных предпочтений. Обращаем внимание, что на сайте представлены лучшие аккредитованные школы с опытными педагогами.

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