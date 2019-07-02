Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

Wall Street English

22
Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
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Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 1

BKC-IH

18
Оффлайн- и онлайн-занятия
30 % скидка на интенсивный курс английского
Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
25000 ₽/курс
491 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Сеть языковых школ «Аллада»

5
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1190 ₽/курс
493 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 1

Language Link

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Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
7680 ₽/курс
647 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 1

Language Link

0
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
7680 ₽/курс
647 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах по английскому языку (общий курс)

Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!
Наши дети занимаются здесь с огромным удовольствием, а английский стал в их жизни такой же важной составляющей, как игры и другие развлечения. Рекомендуем всем родителям.
Хочу похвалить данную школу. Мне для работы нужен был испанский обратился сюда и в целом не пожалел. Современный стиль обучения цены доступные.