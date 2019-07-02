Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Englex

3
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
4250 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Skyeng

0
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
18960 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2018 г.

Онлайн школа английского языка Tetrika

0
Первый урок бесплатно
Скидка 1000 руб
«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
18990 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 6

Wall Street English

22
Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 17

BKC-IH

18
Оффлайн- и онлайн-занятия
30 % скидка на интенсивный курс английского
Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
25000 ₽/курс
491 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 5

English First

10
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 1

American Club of Education

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Первый урок бесплатно
Множество программ обучения
Одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка. А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения
6800 ₽/курс
340 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

AAA English

5
Языковая школа AAA English проводит подготовку к международным экзаменам по английскому языку. Дипломированные русскоязычные преподаватели и преподаватели-носители помогут вам овладеть навыками по каждому этапу экзамена: от знаний грамматики, до "speaking" - говорения и аудирования.
2400 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Школа английского Анны Карелиной

5
Нет времени на поездки в языковую школу? Пригласите преподавателя к себе в офис
2900 ₽/курс
2500 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 9

Центр изучения иностранных языков YES

4
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1999 г.
Кол-во филиалов: 1

Skyford

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Приглашаем Вас в Скайфорд (Skyford), онлайн школу иностранных языков. Обучаем в оффлайн с 1999 года, в онлайн - с 2018 года. Преподаем следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, румынский, русский как иностранный. Научим Вас разговаривать, читать, писать и переводить!
800 ₽/курс
550 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

4
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
7680 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 2

Say Yes!

2
Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
6000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

International Language School

2
ILS - это не курсы, а школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. 15-летний опыт в сфере преподавания иностранных языков сделали нас лидером в своем направлении. Собственные разработки, эксклюзивные программы обучения, инновационный формат преподавания и команда высококвалифицированных специалистов-залог нашего успеха сегодня.
670 ₽/курс
670 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 5

STAR TALK

1
Сертификат об окончании курсов
Первый бесплатный урок
<p>STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.</p>
4650 ₽/курс
581 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1951 г.
Кол-во филиалов: 2

Дипломатические курсы МИД

1
Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
23900 ₽/курс
497 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2020 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского SWITCH

1
Первый урок бесплатно
Speaking Club для студентов школы бесплатно
Switch – это онлайн-школа английского для детей от 10 лет и взрослых. Мы предлагаем широкийвыбор программ от разговорного английского до подготовки к международным экзаменам, атакже русский как иностранный, разговорный клуб и самостоятельное обучение. Наша главнаязадача - помочь вам переключиться на иностранный язык, преодолеть языковой барьер изаговорить на английском
4500 ₽/курс
375 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Now I Speak English

5
English School NISE основан в ноябре 2012 Маргаритой Исуповой и включал в свой состав всего двух преподавателей, которые самостоятельно осуществляли обучение студентов. На настоящий момент Школа насчитывает 20 педагогов, 300 студентов, обучение прошло более 500 слушателей за 5 лет существования школы.
8800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 6

Биг Бен

1
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Queen’s English

0
Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом
750 ₽/курс
654 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 4

Englishgood

0
Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.
690 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Rondine

0
Центр иностранных языков "Rondine" существует с января 2011 года, но уже зарекомендовал себя как центр качественного обучения европейским языкам.
1000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2001 г.
Кол-во филиалов: 1

Sunny plus

0
Отдел корпоративного обучения English School Sunny plus предоставляет полный спектр услуг по обучению персонала компаний английскому языку.
17600 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

What’s Up School

0
Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.
20000 ₽/курс
679 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Инглиш Кантри

0
Обучение в ENGLISH COUNTRY основано на коммуникативной методике. Вы можете обучаться в классах, онлайн или с выездом преподавателя к Вам.
8500 ₽/курс
575 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Языковой центр "Евразия"

0
Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Uni-Lang

0
Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

Lancman School

0
На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.
27000 ₽/курс
1150 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Интенсив

0
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

DELTA language school

0
DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка.
8480 ₽/курс
530 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 1

MMA Language School

0
Сеть школ иностранных языков Московской Международной Академии
5100 ₽/курс
510 ₽/ак.час
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Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 2

Divelang

0
Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 2

Start2Study

0
На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.
19900 ₽/курс
828 ₽/ак.час
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Год основания: 2005 г.
Кол-во филиалов: 1

Диалог

0
Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту.
3900 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Свобода Слова

0
Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.
18800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

British Columbia Language Academy

0
Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
8500 ₽/курс
555 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

INSIDE ENGLISH

0
Профессиональная школа английского языка INSIDE ENGLISH приглашает Вас в увлекательное путешествие в мир новых возможностей, где, достигая определенных уровней знаний, перед Вами будут открываться всё новые и новые двери и горизонты
7800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 7

Еnglish State

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Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар
5200 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1996 г.
Кол-во филиалов: 1

English-Space

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История нашего центра начинается в далеком 1996 году, когда коллективы наиболее прогрессивных преподавателей МГИМО и Дипломатической Академии МИД РФ объединили свои усилия по созданию методики, позволяющей любому человеку в кратчайший срок выучить английский язык. И уже летом 1997 года был открыт наш лингвистический образовательный центр ES, который начал успешную преподавательскую работу.
7200 ₽/курс
654 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Casa di Lingua

0
Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 2

Smart English

0
Курсы Smart English основаны на коммуникативной методике, позволяющей в короткие сроки развить навыки разговорной речи, научиться ориентироваться в языковой среде и просто полюбить английский язык!
7000 ₽/курс
415 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 6

Глоссологуc

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Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика
4640 ₽/курс
580 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 2

ABBA Centre

0
ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.
16800 ₽/курс
2100 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

0
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
7680 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Small Talks

0
Бесплатное пробное занятие
Пробная неделя 1200 ₽
Языковая онлайн-школа Small Talks — это место, где работать и учиться просто в кайф. Мы настолько любим то, что делаем, что этот драйв и любовь к языку передаются каждому нашему студенту. Быстрый успех наших учеников = интересные темы + общение с интересными людьми + комфортное время. Мы внедрили внутреннюю школу преподавателей. Время, когда мы обмениваемся опытом, идеями и постоянно улучшаем наши продукты, чтобы вам ещё больше хотелось изучать и поддерживать английский вместе с нами. Занятия проходят по Skype/Zoom, Telegram/WhatsApp.
1900 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1999 г.

Ешко

0
Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
24000 ₽/курс
1187 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Enline School

0
Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
44096 ₽/курс
629 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

PROGRESS English school

0
Демодоступ к платформе с уроками
Подготовка к экзамену IELTS
Онлайн-школа английского PROGRESS – это современная школа с мощной обучающей авторской системой PRO-English. Уже 10 лет мы помогаем людям добиться своих целей и повысить уровень владения английским языком на 1-2 уровня всего за 3 месяца!
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 2

Fine English Club

0
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОТ 5200 РУБ. Выучите английский раз и навсегда!
Подготовка к экзаменам Cambridge. Приглашаем учеников со 2 по 11 класс, на курс подготовки к Кембриджским экзаменам по выгодной цене.
Fine English Club - многопрофильный языковой центр был основан в 1998 году. Центр предоставляет полный спектр языковых услуг более 20 лет. Fine English Club является официальным партнером Cambridge. У нас можно подготовиться к экзаменам YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT, BEC, ILEC и ICFE. Fine English Club предлагает курсы английского языка для любого возраста, в группе и индивидуально. Обучение проводится по авторской программе 2in1, которая включает в себя два подхода: традиционный и современный. Школа сочетает классические уроки с домашним заданием и веселый просмотр фильмов, общение, перевод песен, чтение книг и многое другое. В центре работает более 100 преподавателей из Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран, а также русскоязычные преподаватели, прошедшие строгий отбор и серьезную методическую подготовку. Для преподавателей регулярно проводятся тренинги повышения квалификации, качество обучения контролируется в течение всего учебного года. Fine English Club предоставляет обучение за рубежом, сотрудничая с образовательными учреждениями по всему миру.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах английского языка (интенсивные курсы)

Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!
Занимаюсь в этой школе 3 месяца. Все устраивает. Преподаватели доступно и понятно объясняют. Буду продолжать и дальше учить английский в Инглекс, нареканий нет.
Мы с дочкой ходим на английский в EF , дочка еще по-русски плохо говорит, но уже изучает английский. Мы были на пробном занятии в разных местах, но в EF понравилось больше всего. Преподаватели отлично контактируют с детками, помимо изучения языка мал…