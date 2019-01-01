Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 10

ALIBRA SCHOOL

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Первый бесплатный урок
ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России .
44000 ₽/курс
630 ₽/ак.час
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Способов выучить английский язык сегодня великое множество: различные школы и курсы, мобильные приложения, обучение по скайп, индивидуальная работа с репетитором. Не меньшей популярностью стали пользоваться интенсивные курсы английского языка.

Речь идет не о «волшебной таблетке», с помощью которой вы освоите язык за 24 часа, а о полноценном курсе, главной задачей которого остается именно ускорение усвоения языка.

Почему стоит пойти именно на интенсивные курсы английского языка:

  • вы научитесь грамотно и лаконично строить фразы на английском;
  • преодолеете языковой барьер;
  • запомните готовые фразовые шаблоны, на случай если растерялись или не поняли вопроса;
  • прежде чем что-то сказать вы сможете сформулировать в уме предложение на английском, не на русском.

Как подобрать интенсивные курсы

Быстрые курсы подойдут вам, если:

  • часто бываете в заграничных командировках;
  • готовитесь к встрече иностранной делегации или к сдаче важного экзамена;
  • вам в кратчайшие сроки необходимо увеличить словарный запас и сделать упор на разговорную практику;
  • хотите освежить знания перед предстоящей поездкой.

Подобрать интенсивные курсы в Москве несложно – главное знать, на что ориентироваться: грамотная методика обучения, положительные отзывы, возможность посетить пробный урок, компетентность преподавателей. 

Не рекомендуем ориентироваться только на удобное месторасположение и низкую стоимость. 

Поиск на сайте предлагает различные варианты: курсы с преподавателями ведущих вузов, с носителями языка; языковые школы, аккредитованные British Council и Cambridge English Language Assessment и пр.

Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: