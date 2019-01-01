Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 2

BigWig

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Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
6950 ₽/курс
750 ₽/ак.час
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