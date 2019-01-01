ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.
16800 ₽/курс
2100 ₽/ак.час
Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.
14400 ₽/курс
2800 ₽/ак.час