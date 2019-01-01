Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.

Год основания: 2010 г.

STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.

Год основания: 2009 г.

"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.

Год основания: 2000 г.

Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.

Год основания: 2012 г.

У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.

Сотрудники вашей компании научатся:

общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;

грамотно вести деловую переписку по e-mail;

проводить международные переговоры;

пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании.

Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.

Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:

сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;

обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;

грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.

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