Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
6950 ₽/курс
750 ₽/ак.час
STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.
Сотрудники вашей компании научатся:
- общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;
- грамотно вести деловую переписку по e-mail;
- проводить международные переговоры;
- пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.
Как подобрать корпоративные курсы английского языка
Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании.
Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.
Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:
- сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;
- обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;
- грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.
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