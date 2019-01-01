Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.
35100 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Центр иностранных языков "Rondine" существует с января 2011 года, но уже зарекомендовал себя как центр качественного обучения европейским языкам.
1000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.
Сотрудники вашей компании научатся:
- общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;
- грамотно вести деловую переписку по e-mail;
- проводить международные переговоры;
- пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.
Как подобрать корпоративные курсы английского языка
Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании.
Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.
Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:
- сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;
- обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;
- грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.
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