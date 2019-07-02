Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
Отзывы о курсах английского по корпоративному обучению
BKC-IH
Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!
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Наши дети занимаются здесь с огромным удовольствием, а английский стал в их жизни такой же важной составляющей, как игры и другие развлечения. Рекомендуем всем родителям.