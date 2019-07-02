Small Talks Бесплатное пробное занятие Пробная неделя 1200 ₽

Языковая онлайн-школа Small Talks — это место, где работать и учиться просто в кайф. Мы настолько любим то, что делаем, что этот драйв и любовь к языку передаются каждому нашему студенту. Быстрый успех наших учеников = интересные темы + общение с интересными людьми + комфортное время. Мы внедрили внутреннюю школу преподавателей. Время, когда мы обмениваемся опытом, идеями и постоянно улучшаем наши продукты, чтобы вам ещё больше хотелось изучать и поддерживать английский вместе с нами. Занятия проходят по Skype/Zoom, Telegram/WhatsApp.