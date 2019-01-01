Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 3

Smile English School

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Скдика 20%
Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.
4500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Лучшее будущее для детей – мотивация любого родителя. А знание английского языка – как гарант того будущего. Прибавьте к этому обязательную сдачу ЕГЭ в ближайшее время, и сомнения по поводу «А нужен ли ребенку английский язык?» отпадут. Как раз время задуматься о курсах английского языка для детей.

У каждого родителя, несомненно, свои причины искать ребенку источник знаний:

  • вы видите ребенка студентом за рубежом;
  • планируете всей семьей переезд и знание английского просто необходимо;
  • возможно, программы общеобразовательной школы вам не хватает;
  • просто знаете, что хороший английский никогда не помешает. 

Как подобрать школу английского языка для детей

Когда и куда отдавать ребенка для обучения английскому языку? 

Некоторые школы английского языка в Москве предлагают классы раннего языкового развития для детей от 2-х лет. Так что выбор «когда» остается исключительно за родителем.

При выборе курсов английского обращайте внимание на: 

  • предлагаемую программу изучения языка. Она должна включать в себя развитие 4-х главных аспектов: 
  1. Говорение.
  2. Восприятие на слух (аудирование). 
  3. Чтение.
  4. Грамматика.
  • квалификацию педагогов;
  • возможность для родителей посещать занятия и быть в курсе успехов ребенка.

Самое главное, чтобы ребенку было не скучно, интересно и увлекательно.

Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: