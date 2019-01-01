Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
39900 ₽/курс
497 ₽/ак.час
Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
Общий курс английского языка для вас, если:
- вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
- язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
- хотите повысить уровень английского.
Программы настроены на отработку всех необходимых навыков:
- аудирование;
- чтение;
- письмо;
- говорение.
Как подобрать курс общего английского языка
Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.
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