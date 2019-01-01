Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 3

Pro.english

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Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 6

Биг Бен

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Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 1951 г.
Кол-во филиалов: 2

Дипломатические курсы МИД

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Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
39900 ₽/курс
497 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Языковой центр "Евразия"

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Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 5

English First

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Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
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Общий курс английского языка для вас, если:

  • вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
  • язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
  • хотите повысить уровень английского.

Программы настроены на отработку всех необходимых навыков: 

  • аудирование;
  • чтение;
  • письмо;
  • говорение.

Как подобрать курс общего английского языка

Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.

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