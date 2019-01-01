Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар

Год основания: 2008 г.

Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.

Год основания: 1992 г.

Способов выучить английский язык сегодня великое множество: различные школы и курсы, мобильные приложения, обучение по скайп, индивидуальная работа с репетитором. Не меньшей популярностью стали пользоваться интенсивные курсы английского языка.

Речь идет не о «волшебной таблетке», с помощью которой вы освоите язык за 24 часа, а о полноценном курсе, главной задачей которого остается именно ускорение усвоения языка.

Почему стоит пойти именно на интенсивные курсы английского языка:

вы научитесь грамотно и лаконично строить фразы на английском;

преодолеете языковой барьер;

запомните готовые фразовые шаблоны, на случай если растерялись или не поняли вопроса;

прежде чем что-то сказать вы сможете сформулировать в уме предложение на английском, не на русском.

Как подобрать интенсивные курсы

Быстрые курсы подойдут вам, если:

часто бываете в заграничных командировках;

готовитесь к встрече иностранной делегации или к сдаче важного экзамена;

вам в кратчайшие сроки необходимо увеличить словарный запас и сделать упор на разговорную практику;

хотите освежить знания перед предстоящей поездкой.

Подобрать интенсивные курсы в Москве несложно – главное знать, на что ориентироваться: грамотная методика обучения, положительные отзывы, возможность посетить пробный урок, компетентность преподавателей.

Не рекомендуем ориентироваться только на удобное месторасположение и низкую стоимость.

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