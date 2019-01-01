Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!

Год основания: 2013 г.

ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.

Год основания: 2014 г.

Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.

Год основания: 2011 г.

На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.

Год основания: 2008 г.

Способов выучить английский язык сегодня великое множество: различные школы и курсы, мобильные приложения, обучение по скайп, индивидуальная работа с репетитором. Не меньшей популярностью стали пользоваться интенсивные курсы английского языка.

Речь идет не о «волшебной таблетке», с помощью которой вы освоите язык за 24 часа, а о полноценном курсе, главной задачей которого остается именно ускорение усвоения языка.

Почему стоит пойти именно на интенсивные курсы английского языка:

вы научитесь грамотно и лаконично строить фразы на английском;

преодолеете языковой барьер;

запомните готовые фразовые шаблоны, на случай если растерялись или не поняли вопроса;

прежде чем что-то сказать вы сможете сформулировать в уме предложение на английском, не на русском.

Как подобрать интенсивные курсы

Быстрые курсы подойдут вам, если:

часто бываете в заграничных командировках;

готовитесь к встрече иностранной делегации или к сдаче важного экзамена;

вам в кратчайшие сроки необходимо увеличить словарный запас и сделать упор на разговорную практику;

хотите освежить знания перед предстоящей поездкой.

Подобрать интенсивные курсы в Москве несложно – главное знать, на что ориентироваться: грамотная методика обучения, положительные отзывы, возможность посетить пробный урок, компетентность преподавателей.

Не рекомендуем ориентироваться только на удобное месторасположение и низкую стоимость.

Поиск на сайте предлагает различные варианты: курсы с преподавателями ведущих вузов, с носителями языка; языковые школы, аккредитованные British Council и Cambridge English Language Assessment и пр.

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